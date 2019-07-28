Рылов и Колесников вошли в тройку призёров ЧМ на дистанции 50 м на спине
Россиянин Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м на спине.
Третий результат показал его соотечественник — Климент Колесников. Победу одержал представитель ЮАР Зейн Уодделл.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Мужчины. Спина. 50 м. Финал
1. Зейн Уодделл (ЮАР) — 24,43
2. Евгений Рылов (Россия) — +0,06
3. Климент Колесников (Россия) — +0,08
4. Райан Мерфи (США) — +0,1
5. Майкл Эндрю (США) — +0,15
6. Сюй Цзяюй (Китай) — +0,21
7. Роберт Глинцэ (Румыния) — +0,24
8. Апостолос Кристу (Греция) — +0,32.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. На текущий момент в активе российских спортсменов 28 медалей (12-11-5).
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