Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Рылов и Колесников вошли в тройку призёров ЧМ на дистанции 50 м на спине

Рылов и Колесников вошли в тройку призёров ЧМ на дистанции 50 м на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянин Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м на спине.

Третий результат показал его соотечественник — Климент Колесников. Победу одержал представитель ЮАР Зейн Уодделл.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Мужчины. Спина. 50 м. Финал

1. Зейн Уодделл (ЮАР) — 24,43
2. Евгений Рылов (Россия) — +0,06
3. Климент Колесников (Россия) — +0,08
4. Райан Мерфи (США) — +0,1
5. Майкл Эндрю (США) — +0,15
6. Сюй Цзяюй (Китай) — +0,21
7. Роберт Глинцэ (Румыния) — +0,24
8. Апостолос Кристу (Греция) — +0,32.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. На текущий момент в активе российских спортсменов 28 медалей (12-11-5).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент