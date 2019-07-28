Немец Велльброк победил на дистанции 1500 м вольным стилем на ЧМ в Южной Корее

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) немец Флориан Велльброк одержал победу на дистанции 1500 м вольным стилем. Его время — 14 минут 36,54 секунды.

Вторым стал украинец Михаил Романчук (14.37,63). Бронзовую награду завоевал итальянец Грегорио Пальтриньери (14.38,75).

Россиянин Илья Дружинин не смог пробиться в финал.

Ранее на чемпионате мира в Кванджу 21-летний немец одержал победу на дистанции 10 км в плавании на открытой воде. Кроме того, в его активе золото, серебро и бронза чемпионата Европы — 2018.



В медальном зачёте ЧМ лидером является сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. Сборная США — вторая (13-9-10), на третьем месте — команда России (12-11-6).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.