Каменева заняла пятое место в финальном заплыве 50 м вольным стилем на ЧМ

Россиянка Мария Каменева показала пятый результат на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). В полуфинале 20-летняя спортсменка также финишировала с пятым временем.

Победу одержала представительница США Симона Мануэль. Второй стала шведка Сара Шестрем. Третье место заняла австралийка Кейт Кэмпбелл.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)

Женщины. Вольный стиль. 50 м. Финал

1. Симона Мануэль (США) — 24,05

2. Сара Шестрем (Швеция) — +0,02

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — +0,06

4. Пернилла Блум (Дания) — +0,07

5. Мария Каменева (Россия) — +0,26

6. Рамони Кромовидйойо (Голландия) — +0,30

7. Анна Хопкин (Великобритания) — +0,35

8. Бронте Кэмпбелл (Австралия) — +0,43.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.