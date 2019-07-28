Японец Сэто одержал победу на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧМ

Японец Дайя Сэто выиграл золотую медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Его результат — 4 минуты 8,95 секунды.

Серебро завоевал американец Джей Литерлэнд (4.09,22). Призовую тройку замкнул новозеландец Льюис Дуглас Клэрбурт (4.12,07).

Ранее на ЧМ в Кванджу Сэто стал первым на дистанции 200 м комплексным плаванием. 25-летний спортсмен является четырёхкратным чемпионом мира. На Олимпиаде 2016 года он завоевал бронзу.

В медальном зачёте соревнований первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. Сборная США идёт второй (14-10-10), замыкает тройку команда России (12-11-6).

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.