Американские пловчихи выиграли эстафету 4х100 м на ЧМ с мировым рекордом

Женская сборная США выиграла золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).
В составе американской команды выступили Реган Смит, Лилли Кинг, Келси Далия и Симона Мануэль. Их результат — 3 минуты 50,40 секунды.
Серебряными призёрами стали австралийки (3.53.42). Бронзу завоевала команды Канады (3.53.58). Российские пловчихи не смогли пробиться в финал.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
1. США (Реган Смит, Лилли Кинг, Келси Далия, Симона Мануэль) — 3.50,40 (мировой рекорд)
2. Австралия (Минна Атертон, Джессика Хансен, Эмма Маккеон, Кейт Кэмпбелл) — 3.53,42
3. Канада (Кайли Масс, Сидни Пикрем, Маргарет Макнил, Пенни Олексяк) — 3.53,58.
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