Хоссу выиграла золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧМ в Кванджу

Представительница Венгрии Катинка Хоссу завоевала золотую награду на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Её время — 4 минуты 30,39 секунды.
Серебро в активе китаянки Е Шивэнь (4.32,07). Тройку призёров замкнула японка Юи Охаси (4.32,33). Россиянки не выступали в финале этого вида программы.
30-летняя Хоссу — трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, венгерка стала первой женщиной в истории, которая выиграла пять золотых медалей чемпионатов мира на одной дистанции (400 м комплексом).
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)
Женщины. Комплексное плавание. 400 м. Финал
1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.30,39
2. Е Шивэнь (Китай) — 4.32,07
3. Юи Охаси (Япония) — 4.32,33.
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