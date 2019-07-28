Хоссу выиграла золото на дистанции 400 м комплексным плаванием на ЧМ в Кванджу

Представительница Венгрии Катинка Хоссу завоевала золотую награду на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Её время — 4 минуты 30,39 секунды.

Серебро в активе китаянки Е Шивэнь (4.32,07). Тройку призёров замкнула японка Юи Охаси (4.32,33). Россиянки не выступали в финале этого вида программы.

30-летняя Хоссу — трёхкратная олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Кроме того, венгерка стала первой женщиной в истории, которая выиграла пять золотых медалей чемпионатов мира на одной дистанции (400 м комплексом).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Южная Корея)

Женщины. Комплексное плавание. 400 м. Финал

1. Катинка Хоссу (Венгрия) — 4.30,39

2. Е Шивэнь (Китай) — 4.32,07

3. Юи Охаси (Япония) — 4.32,33.