Ефимова: дистанция 50 м неолимпийская, это лотерея

Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая бронзу на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), сказала, что считает такие заплывы лотереей.
«Над этой дистанцией мы вообще не работали с тренером. Вначале у меня хорошо шла скорость. И он мне, наоборот, сказал, что такими темпами я 200 м не доплыву. А сейчас он спрашивает: помнишь, как у тебя полмесяца назад получался “полтинник»? Теперь надо так же проплыть". Но как?! После сотни и двухсотметровки сделать это сложно. Но «полтинник» — неолимпийская дистанция. И да, это лотерея. Счастлива, что всё равно попадаю в тройку почти постоянно.
О Токио-2020 я начала думать сразу после Рио-2016. Видела новости, что нашу сборную допустили до Игр под флагом России. Счастлива. Надеюсь, за этот год ничего не изменится и проблем не будет", — цитирует Ефимову «Российская газета».
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