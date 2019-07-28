Испанская фигуристка Уртадо посоветовала всем посетить Москву

Испанская фигуристка Сара Уртадо, выступающая в танцах на льду с бывшим российским фигуристом Кириллом Халявиным, рассказала о жизни в Москве.



«Когда мне сказали, что предстоит переезд в Москву, я начала сомневаться. У меня ведь уже был опыт посещения российской столицы в 2010 году. Я видела окрестности катка, и здесь всё вокруг казалось опустевшим, серым. Подумала: „Уф, надо будет жить в городе, который радикально отличается от Мадрида“. Но приехала и увидела совсем другую картину, мне открылся город, не похожий на тот, что я увидела в 2010-м. Я увидела красочный город, где богатая культура, где на каждом шагу есть чем заняться. Меня ждал сюрприз за сюрпризом, и это относится к людям, которые здесь живут. Приезжая в Москву, совершенно не ожидаешь, что город окажется таким открытым и живым. Рекомендую всем посетить это место», — сказала Уртадо в интервью YouTube-каналу Ricardo Marquina Montañana.