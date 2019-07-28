Колесников: профукал золото чемпионата мира

Рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине россиянин Климент Колесников рассказал, почему не смог завоевать золото на своей коронной дистанции на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). В финальный заплыв Колесников вышел с первым временем, но в итоге стал третьим.

«Просто нога соскочила на старте. Не знаю, почему это произошло. Вроде всё в порядке было. А тут бац: нога соскакивает, и всё. Когда на старте на чемпионате мира такое происходит, адреналин зашкаливает, начинаешь молотить воду. Доволен, что в этой ситуации взял бронзу.

Не перенервничал ли? Нет, расслабленно вышел, как обычно, без задних мыслей. Но профукал золото. Что скажешь? Надо работать над стартом. Понимал, что могу бороться за первое место. Обидно, что так произошло», — приводит слова Колесникова «Российская газета».