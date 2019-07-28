Российские пловцы обновили рекорд по числу медалей, завоёванных на ЧМ

На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) сборная России по плаванию обновила национальный рекорд по количеству медалей, завоёванных на первенстве планеты.

Российские пловцы выиграли 16 медалей — три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Чемпионами мира стали Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине). Серебряными призёрами — Ефимова (100 м брассом), Рылов (50 и 100 м на спине), Олег Костин (50 м баттерфляем), Андрей Минаков (100 м баттерфляем), а также мужская сборная России в эстафетах 4х100 м и 4х200 м вольным стилем. Бронзовые награды получили Дарья Васькина (50 м на спине), Ефимова (50 м брассом), Мартин Малютин (200 м вольным стилем), Владислав Гринёв (100 м вольным стилем), Климент Колесников (50 м на спине) и мужская сборная России в комбинированной эстафете.

Российские пловцы установили один мировой рекорд. Его автором стал Чупков на дистанции 200 м брассом — 2.06,12.

До этого самым успешным чемпионатом мира для сборной России был турнир 1994 года. Тогда россияне завоевали 11 медалей — четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые, однако тогда было разыграно 32 комплекта наград, а в 2019-м – 42.

Самым успешным турниром в советской истории был ЧМ-1982 – 14 медалей (4, 7, 3) в 29 дисциплинах.