Грищук вышел на четвёртое место на этапе Grand Chess Tour в Париже

На этапе Grand Chess Tour в Париже были сыграны 4-6-й туры в рапид. По правилам за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1 очко.



Лидерство после 6 туров захватил француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 9 очков. На 1 очко отстают поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Вишванатан Ананд из Индии. Россиянин Александр Грищука с 7 очками в активе – четвёртый. 28 июля Грищук выиграл у соотечественника Даниила Дубова и сыграл вничью с Вашье-Лагравом и Анандом.

Дубов также проиграл американцу Хикару Накамуре и разошёлся миром с Фабиано Каруаной из США.

Ещё один российский участник Ян Непомнящий выиграл у Каруаны, уступил Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана и сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

Завтра, 29 июля, будут сыграны заключительные три тура в рапид.

Положение участников после 6-го тура



1. Максим Вашье-Лаграв – 9.

2-3. Вишванатан Ананд, Ян-Кшиштоф Дуда — по 8.

4. Александр Грищук – 7.

5-7. Фабиано Каруана, Ян Непомнящий, Хикару Накамура — по 6.

8. Шахрияр Мамедьяров – 5.

9. Даниил Дубов – 3.

10. Аниш Гири — 2.