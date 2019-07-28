Игроку НФЛ грозит дисквалификация за приём лекарства от бесплодия

Принимающему клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» Голдену Тейту грозит дисквалификация за приём лекарства от бесплодия. Тейт с супругой мечтают о ребёнке. В апреле игроку в американский футбол было прописано лекарство от бесплодия, а теперь ему грозит отстранение за применение допинга.

«Всего несколько дней спустя я обнаружил, что в выписанном лекарстве содержится ингредиент, который находится в списке запрещённых веществ лиги. Лечение в апреле этого года не повлияло на предстоящий сезон, я не проходил, да и не мог пройти это лечение в апреле ради какого-то преимущества», — приводит слова Тейта CNN.

За 10 лет, проведённых в НФЛ, Тейт всегда гордился тем, что играл в футбол «правильным образом» и никогда не имел проблем с запрещёнными веществами. Узнав о запрещённом ингредиенте в препарате для лечения бесплодия, он немедленно прекратил его употребление, сообщил о ситуации в НФЛ и руководству команды.

Тейт временно отстранён на 4 матча, что неизбежно, но команда уверена в честности игрока и намерена подать апелляцию.

Сезон в НФЛ официально начинается 5 сентября. Предсезонные игры — в августе.