Венгерский пловец отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Венгерский пловец Тамаш Кендереши, обвинённый в сексуальных домогательствах, рассказал, что произошло в ночь на 28 июля в ночном клубе в Кванджу.

«В субботу вечером по пути из туалета на танцпол в ночном клубе я дотронулся до ягодиц корейской танцовщицы, работающей там. Я не остановился позади неё, а сделал единственное, возможно, безрассудное движение, которое так сильно разозлило её, что она заявила на меня. Понимая всю серьёзность ситуации, я оказал полное сотрудничество полиции. В полиции сказали, что у них есть видеозапись с камеры наблюдения, но не показали мне её.

Искренне верю, что мне поверят и я буду оправдан. Не думаю, что совершил какое-то серьёзное преступление, но понимаю, что нарушил определённые моральные нормы, которые лежат в основе местных ценностей. Прошу прощения за то, что произошло, и хотел бы извиниться перед корейской девушкой за то, что причинил ей боль, но я полностью отвергаю обвинения в сексуальных домогательствах», — приводит объяснение Кендереши пресс-служба Федерации плавания Венгрии.

Представители федерации также заявили, что осуждают любые действия, которые нарушают человеческое достоинство, и всегда требуют, чтобы члены команды вели себя с уважением к национальным традициям. Нарушители этих принципов могут столкнуться с наказаниями, соразмерными тяжести совершенных преступлений.

Пока идёт расследование, полиция Южной Кореи на 10 дней запретила венгерскому пловцу выезд из страны.