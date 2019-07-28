Велогонщик Берналь из INEOS стал первым колумбийцем, выигравшим «Тур де Франс»

Победой австралийского гонщика Lotto Soudal Калеб Юэна завершился на Елисейских полях 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Победителем «Тур де Франс», как стало известно накануне, стал 22-летний Эган Берналь из команды INEOS, ставший первым колумбийцем, выигравшим гонку.

Также Берналь является третьим по старшинству среди самых молодых победителей «Тура» за всю историю. В 1904 году «Тур де Франс» выиграл 19-летний француз Анри Корне. На 9 дней моложе Берналя был 22-летний Франсуа Фабер из Люксембурга, ставший победителем в 1909 году.

Велошоссе. «Тур де Франс». 21-й этап. Рамбуйе – Париж, 128 км

1. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 3:04.08.

2. Дилан Груневеген (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время.

3. Никколо Бонифацио (Италия, Total Direct Energie) – то же время...

130. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1.24.

Итоговый общий зачёт

1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) – 82:57.00.

2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.11.

3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.31…

51. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:55.57.