Велогонщик Берналь из INEOS стал первым колумбийцем, выигравшим «Тур де Франс»

Победой австралийского гонщика Lotto Soudal Калеб Юэна завершился на Елисейских полях 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
Победителем «Тур де Франс», как стало известно накануне, стал 22-летний Эган Берналь из команды INEOS, ставший первым колумбийцем, выигравшим гонку.
Также Берналь является третьим по старшинству среди самых молодых победителей «Тура» за всю историю. В 1904 году «Тур де Франс» выиграл 19-летний француз Анри Корне. На 9 дней моложе Берналя был 22-летний Франсуа Фабер из Люксембурга, ставший победителем в 1909 году.
Велошоссе. «Тур де Франс». 21-й этап. Рамбуйе – Париж, 128 км
1. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 3:04.08.
2. Дилан Груневеген (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Никколо Бонифацио (Италия, Total Direct Energie) – то же время...
130. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1.24.
Итоговый общий зачёт
1. Эган Берналь (Колумбия, INEOS) – 82:57.00.
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.11.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.31…
51. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:55.57.
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