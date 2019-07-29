Дрессел побил рекорд Фелпса по количеству медалей на одном чемпионате мира

22-летний американец Калеб Дрессел стал первым пловцом в истории, которому удалось завоевать восемь медалей на одном чемпионате мира.
На первенстве планеты в Кванджу (Южная Корея) Дрессел выиграл шесть золотых и две серебряные медали. Также Дрессел установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем и был в составе команды США, которая обновила рекорд мира в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.
После своего первого чемпионата мира в 2017 году Дрессел делил рекорд с соотечественником Майклом Фелпсом, дважды уезжавшим с чемпионатов мира (2007 и 2011) с семью завоёванными медалями.
В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых и две серебряные медали чемпионатов мира. Также в активе американского спортсмена две золотые награды Олимпийских игр 2016 года.
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