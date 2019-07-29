Мужская и женская сборные России выиграли ЧЕ по пляжному регби

27- 28 июля в центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве проходил чемпионат Европы по пляжному регби среди мужских и женских команд. Сборные России подтвердили звание сильнейших команд континента.

Женская национальная команда в финале выиграла у сборной Италии со счётом 2:1. Решающую попытку за 15 секунд до конца основного времени матча занесла Анастасия Чиркова. В матче за бронзовые медали испанки обыграли регбисток из Латвии — 6:4.

Мужская сборная России в финальном матче нанесла поражение команде Грузии со счётом 7:4. Во встрече за бронзу сборная Италии взяла верх над командой Литвы – 11:6.

Лучшими игроками турнира признаны Ирина Волченкова и Николай Балесков.

Чемпионат Европы был впервые проведён в 2017 году. Женская команда в третий раз подряд завоевала золотые медали, мужская — во второй.