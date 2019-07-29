Сальников: приятно, что улучшили результат прошлого чемпионата мира

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подвёл итоги чемпионата по водным видам спорта, завершившегося вчера в корейском Кванджу, где наша команда заняла второе место в общем зачёте, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград.

«Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира. Результаты наших ребят стабильно улучшаются. Довольно уверенно выглядели молодые спортсмены — Андрей Минаков, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев. Потенциал у ребят огромный, и я уверен, что в будущем они будут выступать ещё лучше.

У нас было много обидных четвёртых мест: в комбинированной эстафете, где не смогла выступить Юлия Ефимова, в воскресном заплыве на 50 метров на спине, где на старте у Климента Колесникова соскользнула нога и он проиграл лидерам метр с лишним. С учётом того что парень до этого показывал лучшее время, без этой ошибки он вполне мог завоевать золото. Но Колесников всё равно молодец, что в таких условиях в итоге доплыл до бронзы. Это говорит о том, что есть немало дисциплин, где мы ещё можем прибавить", — приводит слова Сальникова «Известия».