Американка Мухаммад побила мировой рекорд Печёнкиной в беге на 400 м с барьерами

Олимпийская чемпионка 2016 года американская легкоатлетка Далайла Мухаммад установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США в Де-Мойне. Она пробежала за 52,20 секунды.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянке Юлии Печёнкиной. На чемпионате России в Туле в августе 2003 года она пробежала за 52,34 секунды.
«Тренер всё время говорил мне, что я рядом с рекордом. Мне просто нужно было в это поверить и сделать всё для достижения цели. Я так сильно хотела этого добиться. Я знала, что должна выйти и доказать себе», — приводит слова Мухаммад NBС Sports.
Мухаммад выиграла золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на этой дистанции. Тогда она продемонстрировала результат 53,13 секунды. Далайла также является двукратным серебряным призёром чемпионатов мира, чемпионкой мира среди юниоров 2007 года.
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