Чишкала: на Универсиаду потратили 75 млрд, а пожары в Сибири не тушат — дорого

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала поделился мнением по поводу масштабных лесных пожаров в Сибири.

«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у нас может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей. Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано всё, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми.

А сейчас в моём родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное — это то, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно… Куда всё катится, страшно представить», — написал Чишкала.

Пост доступен в «инстаграме» Ивана Чишкалы.