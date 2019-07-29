Двукратный олимпийский чемпион борец Власов выступит на турнире в Дортмунде

Со 2 по 4 августа в Дортмунде (Германия) пройдёт международный турнир по греко-римской борьбе. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал состав российской команды на эти соревнования.
Греко-римская борьба. Международный турнир. Дортмунд, Германия
Состав сборной России
До 55 кг — Виталий Кабалоев — чемпион Европы—2019.
До 63 кг — Марат Гарипов — чемпион России—2019.
До 67 кг — Артём Сурков — чемпион мира—2018, трёхкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018); Заур Кабалоев — победитель Европейских игр—2019.
До 72 кг — Абуязид Манцигов — чемпион Европы—2019.
До 77 кг — Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), двукратный чемпион мира (2011, 2015), четырёхкратный чемпион Европы (2012, 2013, 2018, 2019).
До 82 кг — Адлан Акиев — призёр чемпионата Европы (2017).
До 87 кг — Давит Чакветадзе — олимпийский чемпион—2016, победитель Европейских игр—2015; Александр Комаров — призёр чемпионата Европы—2019; Сосруко Кодзоков.
До 97 кг — Муса Евлоев — чемпион мира—2018, чемпион Европы—2019.
До 130 кг — Виталий Щур — призёр чемпионатов Европы (2017, 2018).
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