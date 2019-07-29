Воронов: только бездари могут завидовать Щербаковой, Трусовой и Косторной

Двукратный призёр чемпионатов Европы российский фигурист Сергей Воронов рассказал, как относится к усложнению программ в женском фигурном катании.

«Посмотрим, что будет в сезоне. В мужском катании предстоит интересный сезон, да и у девочек, в связи с выходом на взрослый уровень наших юниорок.



Не обидно ли, что девочки прыгают больше четверных, чем мальчики? Мне не обидно, потому что за свою жизнь я прыгнул много четверных. Наоборот, я очень рад за наших девочек – Аню Щербакову, Сашу Трусову, Алёну Косторную, которая пробует тройной аксель. Я знаю, какой ценой всё это достаётся и сколько вложено сил и здоровья. И я не испытываю зависти, потому что понимаю, какой это труд. Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение.

Стоит одному кому-то сделать, и за ним пойдут другие. Потому что ты выходишь на тренировку с мыслью: «Если у него получилось, то почему бы и мне не попробовать?» А если спортсменки ещё и катаются в одной группе, каждый день видят, что делают подруги, то все ментальные барьеры исчезают очень быстро», – цитирует Воронова официальный сайт ФФККР.