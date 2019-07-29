Украинский легкоатлет подозревается в применении допинга на ЧМ-2011

35-летний украинский толкатель ядра Андрей Семёнов стал ещё одним спортсменом, появившимся в предварительном списке отстранения антидопингового подразделения IAAF (AIU).
Семёнов попал под подозрение после повторной проверки образца, который он сдал в 2011 году во время чемпионата мира в Тэгу, сообщает Inside the Games. При анализе, проведённом с помощью самого современного оборудования, в допинг-пробе легкоатлета обнаружено наличие запрещенного стероида – туринабола.
Семёнов, который в Южной Корее стал 22-м, не отобравшись в финал, теперь может быть дисквалифицирован на два года.
Личный рекорд толкателя ядра (20,63 м) был зафиксирован на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года, незадолго до старта чемпионата мира в Тэгу.
Последний заметный результат Семёнова приходится на 2013 год, когда он стал 14-м на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Гётеборге, не сумев выйти финал.
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