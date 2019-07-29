Путин поздравил Ефимову, Чупкова и Рылова с победами на ЧМ в Кванджу

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Юлию Ефимову, Антона Чупкова и Евгения Рылова с золотыми медалями на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

«Завоевав золотую медаль в южнокорейском Кванджу, вы стали шестикратной чемпионкой мира. Эта уверенная, красивая победа – большая, заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы», — говорится в телеграмме, адресованной Ефимовой.

«Вы вновь убедительно продемонстрировали свой огромный победный потенциал. В напряжённой борьбе с титулованными соперниками первым достигли финиша, установив новый мировой рекорд, и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — отметил глава государства в поздравлении Чупкову.

«Спортивный, по-настоящему чемпионский характер, отличная подготовка и твёрдый настрой на победу помогли вам обойти именитых соперников, завоевать золото в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 метров на спине», — написано в поздравлении Рылову, опубликованному на сайте Кремля.