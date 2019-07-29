Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию: самое неприятное — психозы детей
Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию Александра Кравцова рассказала, какие вещи являются самыми неприятными в её работе.
«Как родителю выбрать тренера? Это очень сложный вопрос, потому что к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход. Метод проб и ошибок — не вариант. Наверное, надо смотреть на результаты других детей, как идёт работа в группе.
Самое неприятное — психозы детей и родители, которые считают себя умнее. Бывает, что подходят, начинают диктовать свои условия или своё мнение, которое сейчас не нужно… Мы же не приходим к ним на работу и не говорим, как себя вести.
Когда у детей переходный возраст, приходится брать на себя роль психолога или даже мамы. В остальном наша работа — кайф», — цитирует Кравцову Sport24.
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