Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию: самое неприятное — психозы детей

Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию: самое неприятное — психозы детей
Другие / Фигурное катание 0

Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию Александра Кравцова рассказала, какие вещи являются самыми неприятными в её работе.

«Как родителю выбрать тренера? Это очень сложный вопрос, потому что к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход. Метод проб и ошибок — не вариант. Наверное, надо смотреть на результаты других детей, как идёт работа в группе.

Самое неприятное — психозы детей и родители, которые считают себя умнее. Бывает, что подходят, начинают диктовать свои условия или своё мнение, которое сейчас не нужно… Мы же не приходим к ним на работу и не говорим, как себя вести.

Когда у детей переходный возраст, приходится брать на себя роль психолога или даже мамы. В остальном наша работа — кайф», — цитирует Кравцову Sport24.

Источник: Sport24

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент