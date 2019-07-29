Виктор Ан выступит на Открытом кубке Союза конькобежцев России по шорт-треку

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан получил приглашение на Открытый кубок Союза конькобежцев России. Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября в Коломне, информирует официальный сайт СКР.

33-летний Ан объявил о завершении карьеры в сентябре 2018 года, однако в феврале решил вернуться в спорт. Уроженец Южной Кореи получил российское гражданство в декабре 2011 года. Под флагом РФ Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, а также два золота на чемпионате мира 2014 года.

Состав мужской сборной России на Кубок СКР: Виктор Ан, Семён Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов, Сергей Рятсен, Даниил Ейбог, Ярослав Заикин, Никита Золотков, Антон Воронин, Артём Козлов, Никита Барташук, Николай Николаев, Павел Ситников, Артём Денисов, Даниил Засосов, Даниил Краснокутский, Максим Михалёв, Павел Евдокимов, Даниил Пискунов, Валерий Фомин, Константин Ивлев, Алексей Симакин, Егор Покало, Сергей Милованов, Артём Деркач, Вячеслав Карпов, Владимир Балбеков.

Состав женской команды: Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Юлия Береснева, Евгения Захарова, Светлана Тюленева, Анастасия Мигунова, Елена Серёгина, Дарья Розмахова, Ксения Сысоева, Аделина Доколина, Ольга Белякова, Елизавета Кузнецова, Анна Матвеева, Софья Бойцова, Анна Вострикова, Розалина Чжан, Татьяна Кобызева, Ольга Белякова, Анастасия Данилова, Людмила Козулина, Вера Рассказова, Анна Мазалова, Ксения Рассказова, Ольга Бокова, Екатерина Снегирёва, Анастасия Середа, Анастасия Жеганова.