Воронов — о продолжении карьеры: у каждого свой срок, желание, терпение и воля

Двукратный призёр чемпионатов Европы, призёр финала Гран-при сезона-2014/15 российский фигурист Сергей Воронов рассказал, почему в 31 год даже не думал о завершении карьеры.

«Слишком много думают об этом другие. Я же не слепой и не глухой. Скажу так, у каждого свой срок, свои желание, терпение и воля. Когда обсуждали этот вопрос с моей командой, то никто не замахал руками: «Ты что? Не вздумай!» И потом, я на самом деле хочу кататься. Это моё личное желание. А когда любишь своё дело по-настоящему, неудачи тебя только подстёгивают. И это даже не неудачи, а испытания, которые бывают в жизни каждого, и ты либо преодолеваешь их, либо ломаешься.

В спорте без характера делать нечего. Без характера ничего не бывает. Не бывает! Многих, к сожалению, непонимание этого и отсутствие характера ломает. Очень жаль. Потому что, если бы некоторые спортсмены боролись, то, представляете, какой бы была конкуренция! Она и так дикая за счёт того, что молодые приходят. А так, сколько всего интересного ещё могло произойти.

Сколько бы лет спортсмен ни выступал, каждый его выход на старт – как в первый раз. Потому что на 100 процентов никогда не знаешь, что будет. Никто не знает. Даже двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, становясь в начальную позу, не знает, каким получится прокат. Это состояние, адреналин, эмоции – всё, что спортсмен испытывает перед и во время проката, очень сложно передать словами, если сам через это не прошёл. Кому-то всё это нравится, и тогда спортсмен продолжает. Кому-то не нравится, и тогда человек плюет и уходит из спорта… Я из тех, кто это любит. И что мне теперь с собой делать?» — приводит слова Воронова пресс-служба ФФККР.