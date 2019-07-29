Шишкарёв: до последнего буду верить, что на ОИ Россия сыграет двумя сборными

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв на сборе в Сочи встретился с мужской и женской национальными командами и признался, что мечтает об участии в Олимпийских играх — 2020 двух сборных России по гандболу – мужской и женской.
«Все мои мысли связаны именно с этим. Да, мужская команда по итогам чемпионата мира – 2019 осложнила себе задачу по выходу на Олимпиаду, но всё в наших руках. Очень надеюсь, что у вас есть амбиции пробиться в состав национальной команды, а затем попасть на чемпионат Европы и завоевать там путёвку на Игры в Токио. Я до последнего буду верить, что это произойдёт, и на Олимпиаде мы выступим двумя командами.
Федерация сделает всё в интересах сборной России. Сверстана интересная программа подготовки, команда встретится с хорошими, сильными соперниками, в том числе на турнирах в Германии в августе, в Аргентине в октябре и в Испании накануне Евро.
Нужно понимать, что для решения задачи необходима каждодневная работа, преодоление себя. Только при таком подходе к делу возможен прогресс и успех. Бейтесь, сражайтесь, ставьте перед собой высокие цели. Мы надеемся, что сборная России сумеет завоевать путевку в олимпийскую квалификацию и даже побороться на Евро за призовые места», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.
Предолимпийский чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. На предварительном этапе континентального первенства сборная России встретится с командами Венгрии, Дании и Исландии. Две сильнейшие сборные продолжат борьбу в основном раунде.
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