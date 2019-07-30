Ефимова — о планах после ОИ-2020: выйти замуж и родить детей

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая завоевала свою первую медаль на первенстве планеты в 2009 году, рассказала, что вряд ли останется в спорте после Олимпиады-2020.

«Есть чувство, что уже ветеран. Особенно когда почти все составы сменились, а ты ещё плаваешь и плаваешь. Пока, слава богу, поменялись не все. Но я чувствую, как поджимают.

Какие мысли после Олимпиады-2020 в Токио? Выйти замуж и родить детей. Это я просто смеюсь. Но не знаю, как пойдёт.

Стимул ли Париж-2024? Нет, я навряд ли. Посмотрим, конечно. Всё может быть. Ничего не планирую. Но точно, если только с очень большим отпуском, на пару лет. Или на три. Рутина надоела. Эмоционально тяжело. Да и физически. Да и просто зачем это уже надо будет? Что кому доказывать?

Олимпийское золото? Конечно, тут есть определённое давление. Но с каждым годом это воспринимаешь проще. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Себе уже всё доказала. Прекрасно знаю, на что я способна. Правда, не всегда это получается выдать. Но то, что я уже пережила, — это многого стоит. Никто за всю свою карьеру, кажется, столько не пережил. И я своей карьерой довольна», — приводит слова Ефимовой сайт «Матч ТВ».