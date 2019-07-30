Ушёл из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне по метанию копья
На 86-м году жизни скончался олимпийский чемпион по метанию копья норвежец Эгиль Даниэльсен, сообщает NRK. Уроженец Хамара побеждал на чемпионатах Норвегии в 1953—1957 годах. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия) он выиграл золотую медаль, установив мировой рекорд — 85,71 м.
В том же году его признали спортсменом года в Норвегии. В 1958 году Даниэльсен стал серебряным призёром чемпионата Европы. В 1960 году он принял участие в Олимпийских играх в Риме (Италия), но завоевать медаль не сумел. После Олимпиады он принял решение завершить спортивную карьеру.
В 2000-х годах Эмиль занимался политикой.
За карьеру он установил 11 рекордов Норвегии. Статуя Даниэльсена была установлена у входа в олимпийский дворец Хамара.
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