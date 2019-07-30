Дело призёра ОИ, обвиняемого в домогательствах, передано в прокуратуру
Полиция Южной Кореи передала дело 22-летнего венгерского пловца Тамаша Кендереши в прокуратуру, сообщает The Korea Herald. Спортсмен, принимавший участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), ранее был обвинён в сексуальных домогательствах.
По словам Кендереши, он дотронулся до ягодиц 18-летней корейской танцовщицы в ночном клубе, но все обвинения в свой адрес отверг. На время расследования пловцу запрещено покидать Южную Корею. Кендереши обратился в полицию с предложением оплатить штраф для скорейшего возвращения на родину.
На чемпионате мира—2019 Кендереши принял участие в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем и занял последнее место. Тамаш — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года.
Венгерский пловец отверг обвинения в сексуальных домогательствах
Венгерский пловец не может покинуть Южную Корею из-за обвинений в домогательстве
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