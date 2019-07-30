Финская лыжница, выступавшая на Олимпиаде в Сочи, умерла в возрасте 36 лет

В возрасте 36 лет ушла из жизни финская лыжница Моона-Лиийса Ноусиайнен (долгое время выступавшая под фамилией Мальвалехто), сообщает Yle. Она выступала на Кубке мира с 2002 по 2018 год. После того как её не взяли в состав на Олимпйиские игры в Пхёнчхане (Южная Корея), Моона-Лиийса объявила о завершении карьеры.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи финская лыжница дошла до четвертьфинала в спринте.
Спортсменка умерла после продолжительной болезни.
Моона-Лиийса является двукратной победительницей этапов Кубка мира — в спринте и командном спринте. Первую победу на Кубке мира Мальвалехто одержала 12 января 2013 года на этапе в Либереце (Чехия). На финише она обошла Юстину Ковальчик из Польши.
Её супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у них родилась дочь.
- 30 июля 2019
-
13:41
-
12:38
-
11:29
-
10:48
-
09:28
-
00:39
-
00:01
- 29 июля 2019
-
23:19
-
22:43
-
22:14
-
21:09
-
20:21
-
19:52
-
19:02
-
18:51
-
18:43
-
17:52
-
17:48
-
17:25
-
16:39
-
14:41
-
12:50
-
11:53
-
10:21
-
09:33
-
06:03
-
00:57
-
00:45
-
00:15
- 28 июля 2019
-
23:25
-
22:38
-
21:59
-
21:26
-
21:02
-
19:08