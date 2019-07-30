Финская лыжница, выступавшая на Олимпиаде в Сочи, умерла в возрасте 36 лет

В возрасте 36 лет ушла из жизни финская лыжница Моона-Лиийса Ноусиайнен (долгое время выступавшая под фамилией Мальвалехто), сообщает Yle. Она выступала на Кубке мира с 2002 по 2018 год. После того как её не взяли в состав на Олимпйиские игры в Пхёнчхане (Южная Корея), Моона-Лиийса объявила о завершении карьеры.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи финская лыжница дошла до четвертьфинала в спринте.

Спортсменка умерла после продолжительной болезни.

Моона-Лиийса является двукратной победительницей этапов Кубка мира — в спринте и командном спринте. Первую победу на Кубке мира Мальвалехто одержала 12 января 2013 года на этапе в Либереце (Чехия). На финише она обошла Юстину Ковальчик из Польши.

Её супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у них родилась дочь.