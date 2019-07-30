Первый Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7 пройдёт в Крыму

1-2 августа в Крыму на стадионе «Севастополь» пройдёт Кубок командующего Черноморским флотом по регби-7, в котором примут участие команды всех флотов Российской Федерации и сборная рязанских военно-воздушных десантников.



На церемонии открытия будут присутствовать организаторы турнира, среди которых руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин, глава Федерации регби Севастополя Илья Журавлёв и помощник командующего флотом по физической подготовке Олег Хоменко.

Первый матч начнётся в 10:00. Игры 1 августа будут проходить вплоть до 14:00, когда окончательно сформируется турнирная таблица группового этапа.



Для зрителей будут организованы концертная программа и работа зоны активностей. Также все желающие смогут посмотреть на выставку вооружения и техники Черноморского флота Российской Федерации. Для детей будет проведён турнир по бесконтактному регби.

Финальная часть турнира начнётся 2 августа в 17:00 красочной шоу-программой от администрации Севастополя. Сразу после игры среди зрителей, пришедших по билетам, будет проведён розыгрыш призов от спонсоров турнира, главным из которых станет автомобиль УАЗ.

Церемонию награждения команд проведут лично глава ФАС России Игорь Артемьев, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.