Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства

Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters. В ходе расследования выяснилось, что функционер заплатил за убийство своего бизнес-конкурента, медиамагната Яноша Феньо в Будапеште около 20 лет назад.



Дьярфаш был задержан по этому делу в апреле 2018 года, но все обвинения отверг и был выпущен под залог. Адвокат Тамаша Петер Замечник назвал обвинения в адрес его клиента абсурдом и выразил уверенность в том, что дело «развалится в суде».



Феньо был расстрелян в своей машине в феврале 1998 года. По информации следователей, Дьярфаш и Феньо были конкурентами по бизнесу и испытывали личную неприязнь друг к другу.



В 2017 году венгерский суд приговорил словака Йозефа Рохача к пожизненному заключению за убийство Феньо, но на суде так и не было установлено, кто же был заказчиком преступления.