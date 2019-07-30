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Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства

Бывший вице-президент FINA обвинён в организации заказного убийства
Другие / Водные виды спорта 0

Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters. В ходе расследования выяснилось, что функционер заплатил за убийство своего бизнес-конкурента, медиамагната Яноша Феньо в Будапеште около 20 лет назад.

Дьярфаш был задержан по этому делу в апреле 2018 года, но все обвинения отверг и был выпущен под залог. Адвокат Тамаша Петер Замечник назвал обвинения в адрес его клиента абсурдом и выразил уверенность в том, что дело «развалится в суде».

Феньо был расстрелян в своей машине в феврале 1998 года. По информации следователей, Дьярфаш и Феньо были конкурентами по бизнесу и испытывали личную неприязнь друг к другу.

В 2017 году венгерский суд приговорил словака Йозефа Рохача к пожизненному заключению за убийство Феньо, но на суде так и не было установлено, кто же был заказчиком преступления.

Источник: Reuters

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