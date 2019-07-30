Колумбиец Кинтана выступит на «Вуэльте» 2019 года

Колумбийский гонщик Найро Кинтана из команды Movistar сможет примет участие в веломногодневке «Вуэльта Испании» — 2019.

Колумбиец выиграл соревнования в 2016 году. В прошлом сезоне он финишировал на восьмом месте в общем зачёте многодневки.

Вуэльта начнётся 24 августа в Торревьехе. Турнир завершится 15 сентября. Всего участникам предстоит преодолеть 21 этап (общее расстояние — 3257 км). На соревнованиях выступят 22 команды.

Напомним, ранее на «Тур де Франс» Кинтана одержал победу на 18-м этапе протяжённостью 208 км между городами Эмбрюн и Валуар.

В этом году победителем «Тур де Франс» стал 22-летний Эган Берналь из команды INEOS. Он стал первым колумбийцем, выигравшим гонку. Также Берналь является третьим по старшинству среди самых молодых победителей «Тура» за всю историю.