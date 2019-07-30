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Колумбиец Кинтана выступит на «Вуэльте» 2019 года

Колумбиец Кинтана выступит на «Вуэльте» 2019 года
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский гонщик Найро Кинтана из команды Movistar сможет примет участие в веломногодневке «Вуэльта Испании» — 2019.

Колумбиец выиграл соревнования в 2016 году. В прошлом сезоне он финишировал на восьмом месте в общем зачёте многодневки.

Вуэльта начнётся 24 августа в Торревьехе. Турнир завершится 15 сентября. Всего участникам предстоит преодолеть 21 этап (общее расстояние — 3257 км). На соревнованиях выступят 22 команды.

Напомним, ранее на «Тур де Франс» Кинтана одержал победу на 18-м этапе протяжённостью 208 км между городами Эмбрюн и Валуар.

В этом году победителем «Тур де Франс» стал 22-летний Эган Берналь из команды INEOS. Он стал первым колумбийцем, выигравшим гонку. Также Берналь является третьим по старшинству среди самых молодых победителей «Тура» за всю историю.

Колумбиец Кинтана стал победителем 18-го этапа «Тур де Франс»
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