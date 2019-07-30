Дочь Тутберидзе примет участие в юниорском Гран-при в США

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Россию в танцах на льду, выступят на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсид (США), информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

На соревнования танцевальных пар от России в качестве запасных заявлены Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

Дэвис — дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее она работала с Еленой Кустаровой, а с 2019 года тренируется под руководством Игоря Шпильбанда.

На чемпионате России—2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место, а в финале юниорского Кубка России показали второй результат.

Этап юниорского Гран-при в США состоится с 28 по 31 августа.