Дочь Тутберидзе примет участие в юниорском Гран-при в США
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Россию в танцах на льду, выступят на этапе юниорского Гран-при в Лейк-Плэсид (США), информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
На соревнования танцевальных пар от России в качестве запасных заявлены Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Екатерина Каташинская/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.
Дэвис — дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе. Ранее она работала с Еленой Кустаровой, а с 2019 года тренируется под руководством Игоря Шпильбанда.
На чемпионате России—2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место, а в финале юниорского Кубка России показали второй результат.
Этап юниорского Гран-при в США состоится с 28 по 31 августа.
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