Седова — о пожарах в Сибири: мы ведь живём в суперпродвинутом XXI веке!

Российская лыжница Анастасия Седова в «Инстаграме» призвала своих подписчиков поддержать петицию за введение чрезвычайной ситуации в Сибири из-за лесных пожаров.
«Что происходит с нашим миром, объясните мне, пожалуйста! В голове не укладывается, что мы живём в «супер технологически продвинутом» XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему?
Я не знаю, поможет это каким-то образом или нет, но хочется цепляться за каждый возможный шаг и призыв к действиям!» – написала Седова, дополнив пост хэштегом #СибирьгоритМосквамолчит.
Ранее игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала поделился мнением по поводу масштабных лесных пожаров в Сибири. Спортсмен удивился, как на Универсиаду потратили 75 млрд, а пожары не тушат — дорого.
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