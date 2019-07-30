CAS не получал апелляцию от гребца Федоровцева, дисквалифицированного на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не получал апелляцию от российского гребца Сергея Федоровцева по поводу его четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, информирует ТАСС.

Срок подачи апелляции для российского спортсмена истёк 18 июля.

27 июня CAS признал Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. 39-летний спортсмен был дисквалифицирован на четыре года. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 16 июня 2016 года. Федоровцев имел право подать апелляцию в течение трёх недель.

Напомним, 30 июня 2016 года Международная федерация гребного спорта отстранила четвёрку российских гребцов, включая Федоровцева, от участия в Олимпиаде 2016 года. В допинг-пробе Федоровцева обнаружили следы запрещённого препарата — триметазидина.