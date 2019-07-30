Губерниев — про пожары в Сибири: тушить будем? Или всё сгорит?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев возмущён отсутствием оперативной реакции на стихийное бедствие, которое охватило Сибирь. Регион страдает от масштабных лесных пожаров.

«Тушить будем? Или всё сгорит?» — написал Губерниев в «Инстаграме».

Пожары в Сибири и Забайкалье в 2019 году охватили рекордные по площади лесные угодья. По информации различных источников, на данный момент стихией охвачены от 2 до 3 млн гектаров леса.

Ранее российская лыжница Анастасия Седова в социальной сети обратилась к своим подписчикам с просьбой поддержать петицию за введение чрезвычайной ситуации в Сибири из-за лесных пожаров, дополнив пост хэштегом #СибирьгоритМосквамолчит.

Запись доступна на странице Губерниева в «Инстаграме».