Подруга Туктамышевой репостнула картинку про Путина, пожары и акции протеста

Российская фигуристка Бетина Попова сделала в «Инстаграме» репост карикатуры со страницы музыканта Noize MC.

Напомним, 22-летняя спортсменка дружит с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Ранее Попова рассказывала, что на первой встрече Елизавета оставила ей автограф кетчупом на салфетке.

На картинке изображён горящий лес, из которого ОМОН дубинками гонит местных жителей. На заднем плане можно увидеть президента России Владимира Путина в батискафе.

Карикатура связана со стихийным бедствием, которое охватило Сибирь. Регион страдает от масштабных лесных пожаров. На текущий момент стихией охвачено около 3 млн гектаров леса. Дым распространился на тысячи километров.

Запись можно посмотреть на странице Noize MC в «Инстаграме».