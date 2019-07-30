Семеня не выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе

Двукратная олимпийская чемпионка южноафриканская бегунья Кастер Семеня не сможет принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Как сообщает Reuters, Федеральный суд Швейцарии отменил решение, по которому было временно приостановлено действие правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменов с повышенным уровнем тестостерона.

Напомним, 8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. Но IAAF удалось оспорить этот вердикт.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года.