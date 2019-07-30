Загитова в Японии встретилась с 30 юными фигуристами

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова, которая принимает участие в шоу The Ice в Осаке, Япония, встретилась с тридцатью юными фигуристами в городе Ниигата. В этом месте проходил тренировочный сбор уроженки Ижевска перед Играми в Пхёнчхане.

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Ранее Загитова показала новую короткую программу на сезон-2019/20 во время шоу The Ice. Алина будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Известно, что в новой произвольной программе россиянка предстанет в образе Клеопатры.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.

Фотографии доступны на странице World Figure Skating в «Твиттере».