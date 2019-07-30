Чупков: стоит Ефимовой улыбнуться – и никакая Кинг даже рядом стоять не будет

Российский пловец Антон Чупков, выигравший золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом c мировым рекордом, заявил, что после победы у него не было эйфории. Также спортсмен сделал комплимент шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой.

«Не было никакой эйфории, не испытывал и не испытываю ничего феерического. Абсолютно нормальные ощущения. Хотел просто защитить титул чемпиона мира на этой дистанции. Но знал, если получится победить, то, скорее всего, с мировым рекордом. Потому что три года ходил вокруг да около этого времени.

Действуют ли на соперников предстартовые манипуляции Дрессела с платком или прожигающий взгляд Кинг? На меня бы это не действовало, но ребята, которые стоят рядом, всегда обращают на это внимание. А Юле стоило бы просто улыбнуться – и никакая Кинг даже рядом стоять не будет", – цитирует Чупкова «Спорт-экспресс».

Ефимова — о планах после ОИ-2020: выйти замуж и родить детей