Пловец, обвинявшийся в домогательствах, получил разрешение покинуть Южную Корею

Призёр Олимпийских игр 22-летний венгерский пловец Тамаш Кендереши получил разрешение покинуть Южную Корею, сообщает AFP. Ранее спортсмену, участвовавшему в чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах к 18-летней корейской танцовщице.

Кендереши согласился заплатить штраф в размере $ 2500 и сможет покинуть Южную Корею. По местным законам, такое правонарушение относится к административному праву, поэтому дело не будет рассматриваться в суде.

По словам Кендереши, он неосознанно дотронулся до ягодиц танцовщицы в ночном клубе, но все обвинения в домогательствах отверг.

На чемпионате мира—2019 венгр принял участие в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем и занял последнее место.