Чупков: Сунь Ян высокомерный очень

Россиянин Антон Чупков, выигравший золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м брассом c мировым рекордом, ответил на вопрос, кто из пловцов является самым невыносимым в бассейне.
«Вот у китайца Сунь Яна такая репутация. Про всю эту допинг-историю, которая разгорелась на чемпионате мира, ничего не могу сказать — не знаю. Но у него и без этого скандалов хватало. Ему надо, чтобы вокруг всегда была толпа помощников: один воду несёт, другой — шапочку, третий — ещё что-то. Высокомерный очень. Знаю, что раньше мог в тренировочном бассейне жёстко потолкаться. Но в 2015 году ему ответили, теперь вроде поспокойнее себя ведёт.
А вообще, нас, брассистов, больше всех и ненавидят. У нас очень специфическая техника. Это особенно хорошо чувствуется, когда на тренировке по одной дорожке по 40 человек плавают. Разминаемся фактически на голове друг у друга. Всё очень плотно, как в муравейнике. А тут брассист со своими ногами на полдорожки. Можно реально кому-то случайно впечатать. Всегда стараюсь посматривать по сторонам, чтобы не поставить кому-нибудь фингал», — цитирует Чупкова Sport24.
Чупков — бронзовый призёр Олимпиады 2016 года на дистанции 200 м брассом.
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