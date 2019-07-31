Семеня отреагировала на решение не допустить её к участию в чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка южноафриканская бегунья Кастер Семеня прокомментировала её недопуск к участию в чемпионате мира 2019 года в Дохе. Федеральный суд Швейцарии отменил решение, по которому было временно приостановлено действие правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций по допуску к соревнованиям спортсменов с повышенным уровнем тестостерона.
«Я очень разочарована тем, что меня не допустили к защите титула, который я с таким трудом завоевала. Но это не удержит меня от продолжения борьбы за права всех женщин-спортсменок», — приводит слова Семени New York Times.
8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки должны принимать препараты для снижения уровня гормона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. Но IAAF удалось оспорить этот вердикт.
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