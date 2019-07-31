Самый высокий бейсболист в мире скончался в возрасте 34 лет

Голландский бейсболист Лоик ван Мил, выступавший на позиции питчера, скончался в Австралии в возрасте 34 лет. Об этом сообщает официальный «твиттер» команды ABL «Брисбен Бэндитс».



В декабре прошлого года во время похода в Австралии ван Мил поскользнулся на камнях и упал. В результате падения он получил травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Спортсмен сутки провёл без сознания, пока его не нашёл другой турист.



Спустя три дня в госпитале спортсмен был выписан и даже вернулся к играм. Он помог своей команде «Брисбен Бэндитс» завоевать чемпионство, после чего объявил о завершении карьеры. Интересно, что Лоик официально считался самым высоким профессиональным бейсболистом — его рост составлял 215 сантиметров.