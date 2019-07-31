Определились финалисты столичной Спартакиады промышленников «Моспром»

В Москве завершились отборочные туры Спартакиады «Моспром» среди промышленных предприятий и профильных вузов столицы. В финал состязаний вышли 16 команд.



Отборы проходили с 1 июня по 27 июля по шести видам спорта: лёгкая атлетика, мини-футбол, стритбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.



«В отборочных соревнованиях Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и учебных заведений столицы. 21 сентября в финале, который состоится в «Лужниках», определится победитель Спартакиады «Моспром», а также будет назван самый спортивный московский вуз. Хотя уже на сегодняшний день мы достигли цели, которую ставили перед собой, – познакомили сотрудников более 100 заводов Москвы. Создали новые команды в тех видах спорта, которых до этого не было на предприятиях, дали возможность представителям одной большой семьи под названием «Московская промышленность» узнать друг о друге больше», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



По итогам отборов в сентябре за победу в первой Спартакиаде «Моспром» сразятся следующие команды:



Предприятия

1. АО «Газпромнефть-МНПЗ»

2. ФГУП «ЦЭНКИ»

3. АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»

4. ОАО «ВНИПИнефть»

5. ФГУП «НПЦАП»

6. ПАО «ИЛ»

7. АО «Гражданские самолеты Сухого»

8. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ).



Вузы

1. РХТУ имени Д.И. Менделеева

2. МГТУ им. Н.Э. Баумана

3. «МИРЭА — Российский технологический университет»

4. НИЯУ «МИФИ»

5. Московский Политех

6. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

7. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

8. Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ).



В финальный день Спартакиады «Моспром», 21 сентября, в «Лужниках» спортсменов, болельщиков и гостей ждут развлекательные зоны и мастер-классы, а также праздничный концерт с участием звёзд российского шоу-бизнеса.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой ДИПП