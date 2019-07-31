Определились финалисты столичной Спартакиады промышленников «Моспром»

В Москве завершились отборочные туры Спартакиады «Моспром» среди промышленных предприятий и профильных вузов столицы. В финал состязаний вышли 16 команд.
Отборы проходили с 1 июня по 27 июля по шести видам спорта: лёгкая атлетика, мини-футбол, стритбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.
«В отборочных соревнованиях Спартакиады приняли участие более 100 предприятий и учебных заведений столицы. 21 сентября в финале, который состоится в «Лужниках», определится победитель Спартакиады «Моспром», а также будет назван самый спортивный московский вуз. Хотя уже на сегодняшний день мы достигли цели, которую ставили перед собой, – познакомили сотрудников более 100 заводов Москвы. Создали новые команды в тех видах спорта, которых до этого не было на предприятиях, дали возможность представителям одной большой семьи под названием «Московская промышленность» узнать друг о друге больше», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
По итогам отборов в сентябре за победу в первой Спартакиаде «Моспром» сразятся следующие команды:
Предприятия
1. АО «Газпромнефть-МНПЗ»
2. ФГУП «ЦЭНКИ»
3. АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»
4. ОАО «ВНИПИнефть»
5. ФГУП «НПЦАП»
6. ПАО «ИЛ»
7. АО «Гражданские самолеты Сухого»
8. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ).
Вузы
1. РХТУ имени Д.И. Менделеева
2. МГТУ им. Н.Э. Баумана
3. «МИРЭА — Российский технологический университет»
4. НИЯУ «МИФИ»
5. Московский Политех
6. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
7. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
8. Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ).
В финальный день Спартакиады «Моспром», 21 сентября, в «Лужниках» спортсменов, болельщиков и гостей ждут развлекательные зоны и мастер-классы, а также праздничный концерт с участием звёзд российского шоу-бизнеса.
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