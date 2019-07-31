Ефимова рассказала, как бы ответила на «прожигающий» взгляд американки Кинг

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как бы ответила на «прожигающий» взгляд перед стартом своей главной соперницы, американки Лилли Кинг, если бы увидела его. Перед каждым женским заплывом брассом на недавнем чемпионате мира в Корее в объектив телекамер попадали не самые доброжелательные взгляды Кинг, направленные в сторону Ефимовой.

«Один мой знакомый говорит, что это было больше сделано на камеру. В Америке многие до сих пор меня «любят» (смеётся), но я это знала до этого. Думаю, таким взглядом Кинг себя просто настраивает. Я же в это время всегда в своих мыслях и мало что замечаю.

Если бы увидела её взгляд, то действительно бы ей ответила. Но не так, как думают. Например, послала бы ей воздушный поцелуй. Потому что если концентрируешься на негативе и думаешь, какая она плохая, то часто теряешься. Поэтому мой ответ был бы таким», — приводит слова Ефимовой Sport24.