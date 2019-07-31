В России федерации хотят наказывать спортсменов за второй пропуск допинг-теста

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в России несколько спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание для спортсменов за вторые предупреждения в антидопинговой системе ADAMS. Предупреждение в виде «флажка» спортсмен получает либо за непредоставление информации о местонахождении, либо за пропущенный допинг-тест. За три «флажка» следует наказание в виде дисквалификации.

«Количество нарушений и «флажков» возросло, причины две: первая – по-прежнему есть халатное отношение самих спортсменов и некоторых федераций, потому что их задача — тоже мониторить ситуацию и не допускать равнодушного отношения. С другой стороны, это и работа целого ряда наших подразделений.

Как вымышленный пример: спортсмен ставит в ADAMS один адрес, а тут же в «Инстаграме» отмечает другое местоположение. Наши аналитики это видят, едет инспектор. Так что причины разные: есть безалаберность, а есть мошенничество, когда спортсмену проще получить флажок, чем в этот день пройти допинг-контроль.

Уже обратились в РУСАДА несколько федераций, которые хотят своими внутренними нормативно-дисциплинарными актами сделать наказание для своих спортсменов, кто получает второй «флажок». Это очень прогрессивный жест, и если окинуть взором весь мир, я не знаю таких примеров, чтобы сама федерация наказывала спортсмена за такое отношение. И такие положения некоторые уже готовят», — приводит слова Пахноцкой РИА «Новости».