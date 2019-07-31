Матч MLB был прерван грандиозной дракой бейсболистов. Видео

Матч Главной лиги бейсбола (MLB) между командами «Цинциннати Редс» и «Питтсбург Пайретс» был прерван грандиозной дракой между командами.
Противостояния «Цинциннати» и «Питтсбурга» в американском бейсболе всегда проходят в упорной борьбе, но до драк всё же не доходит. На этот раз сложилось иначе. В девятом иннинге игрок «Редс» Эмир Гарретт бросил перчатку, ринулся к скамейке запасных «Пайретс» и в одиночку затеял потасовку, к которой подключились и остальные игроки обеих команд, сообщает The Sun.
Драка продолжалась несколько минут, так как судьям с трудом удалось разнять бейсболистов. Спортсменов успокоили, только пригрозив вызвать полицию. Несколько игроков команд были удалены до конца матча.
Спортивным итогом встречи стала победа «Питтсбург Пайретс» со счётом 11:4.
Видео доступно в «Твиттере» FOX Sports Ohio
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